Prihodnje leto razstava o Nicku Caveu

Razstava z naslovom Stranger Than Kindness - The Nick Cave Exhibition bo ponudila vpogled v raznoliko ustvarjanje legendarnega avstralskega glasbenika

Nick Cave v Dvorani Stožice leta 2017

© Miha Fras

V Danski kraljevi knjižnici v Koebenhavnu za prihodnje leto napovedujejo razstavo z naslovom Stranger Than Kindness - The Nick Cave Exhibition, ki bo ponudila vpogled v raznoliko ustvarjanje legendarnega avstralskega glasbenika, tekstopisca, pisatelja in scenarista. Na ogled bo 300 eksponatov, povezanih z njegovim življenjem in kariero.

Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa bo razstava med drugim vključevala rokopise pesmi, knjige, videe, scenografije in osebne predmete ter "prevpraševala, kaj oblikuje naše življenje in kaj nas naredi takšne, kakršni smo. Poleg tega bo slavila radovednost in moč kreativnega duha".

Postavitev, ki bo združevala instalacije večjih dimenzij in atmosferske zvočne krajine, bo na ogled od 23. marca do 3. oktobra 2020. Del eksponatov bo iz Caveovega arhiva v Centru umetnosti Melbourne, del iz zbirke Danske kraljeve knjižnice, nekaj jih bo tudi iz zasebne zbirke.

Cave, ki je v začetku oktobra album Ghosteen, se bo maja in junija leta 2020 mudil na turneji s svojo skupino The Bad Seeds. Ghosteen, ki je 17. studijski album Nicka Cavea in The Bad Seeds, je sledil temačni plošči Skeleton Tree iz leta 2016, ki jo je avstralski glasbenik izdal po smrti najstniškega sina in jo leta 2017 v sklopu svetovne turneje predstavil tudi v Ljubljani.

