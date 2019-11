360 kratkih filmov in 12 celovečercev

Šestnajsta edicija Animateke, festivala animiranega filma

Lastovke iz Kabula

V Ljubljani bo od 2. do 8. decembra potekal 16. mednarodni festivala animiranega filma Animateka, na katerem bodo prikazali 360 kratkih animiranih filmov in 12 celovečercev, retrospektiva pa bo posvečena baltskemu animiranemu filmu. Festival bodo v Kinodvoru odprli s programom kratkih animiranih filmov, v okviru katerega bodo obeležili spomin na Rosta, žiranta Animateke leta 2015 ter izborom kratkih filmov letošnjih žirantk in žirantov.

V tekmovalnem programu vzhodno- in srednjeevropskih kratkih animiranih filmov bo med 32 filmi na ogled tudi slovenski film Liliana v režiji Milanke Fabjančič, ki je na letošnjem Festivalu slovenskega filma prejel vesno za najboljši animirani film. Nekaj slovenskih predstavnikov bo tudi v izboru filmov, ki se bodo za nagrado otroške žirije potegovali v Slonovem tekmovalnem programu. Gre za epizodi uspešnih slovenskih serij Koyaa Kolje Sakside in Princ Ki-Ki-Do Gregorja Mastnaka ter kratki film Tako zraste...žaba v režiji Mihe Kalana in Jerneja Žmitka. Tretji tekmovalni program je posvečen mladim talentom Evrope.

O zmagovalcu bo odločala mednarodna žirija, ki jo letos sestavljajo: francoska umetnica Marie Paccou, ki se bo predstavila tudi na razstavi animiranih slikofrcev v Slovenski kinoteki, latvijski režiser in animator Edmunds Jansons, ki je ustvaril letošnjo festivalsko podobo in bo svoje risbe razstavil v galeriji Kinodvora, nagrajevana srbska avtorica Ana Nedeljković, umetniška direktorica dunajskega festivala Tricky Women Waltraud Grausgruber ter švedski avtor Jonas Odell.

Vsi žiranti bodo predstavljeni z izborom filmov, Odellu pa se bodo na Animateki poklonili s samostojno retrospektivo. S posebno projekcijo se bodo spomnili tudi nekdanjega žiranta festivala, letos preminulega nizozemskega ustvarjalca animiranih filmov Rosta.

Festivalska stalnica je program Svetovni jagodni izbor, ki prinaša animirane bisere z vsega sveta, ponovno bodo na sporedu z aktualnimi temami zaznamovani animirani dokumentarci, poseben program pa bo Samo za odrasle, ki prinaša kratke animacije, v katerih bizarno sreča erotično in ljubezen pokaže vse svoje temačne plati.

Na sporedu letošnjega festivala bo kar 12 celovečercev. Med njimi bodo otvoritveni film Bunuel v labirintu želv v režiji Salvadorja Simoa, ki je neke vrste animirani portret nadrealističnega filmskega ustvarjalca Luisa Bunuela, ter filmi Lastovke iz Kabula, ki ga podpisujeta Zabou Breitman in Elea Gobbe-Mevellec, Maronino fantastično popotovanje Ance Damian ter Kamenje v mojih žepih režiserke Signe Baumane. Ta sodi v retrospektivni program Baltik na obisku, v sklopu katerega bodo še z dvema celovečercema in s petimi programi kratkih filmov predstavili bogato animirano ustvarjalnost Litve, Latvije in Estonije.

Bogat program dopolnjujejo še strokovna predavanja in pogovori z avtorji v okviru platforme AnimatekaPRO, ki bodo potekali v Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana. Nagrajence festivala razglasili 7. decembra, ko bo na sporedu tudi eksperimentalni film Out of Nowhere Andreja Štularja, zmagovalne filme pa bodo zadnji festivalski dan prikazali še v Domžalah, Celju in Idriji.

