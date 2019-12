Politikov mladi ne zanimajo

Ignoranca do tistih, ki še nimajo volilne pravice

Dodana vrednost predstave je, da mladi mnenj ne olepšujejo: takšni pač so, v okolju in družbi, v katerih odraščajo, pravzaprav ne morejo biti drugačni.

© Jaka Varmuž

Gledališka predstava Pravica biti človek, ki je bila letos junija premierno uprizorjena na odru Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL), je na marsikaterega gledalca naredila močan vtis, saj v njej nastopa 19 mladih, starih od 12 do 17 let, ki so skupaj z režiserjem Maretom Bulcem in dramaturginjo Ano Duša soustvarili predstavo, v kateri ponujajo svoje poglede na svet. Tudi ko so sebični ali drugačni, se brez zadržkov razgaljajo na odru.

Predstava je politična, saj najstniki občinstvo seznanjajo s svojimi mnenji o aktualnih temah in z izkušnjami iz vsakdanjega življenja. Gre za uprizoritev, ki bi si jo morali ogledati vsi, še posebej politiki, da bi bolje razumeli generacijo, ki prihaja. Sedanjega političnega vrha v Sloveniji gledališče ne zanima. V resnici ga ne zanima niti širša kultura. Časi, ko so bili politiki na vsaki premieri v Drami, so mimo.

V LGL so pred meseci na predstavo Biti človek s posebnim pismom povabili predsednika vlade Marjana Šarca in mu predlagali, naj bi po predstavi z mladimi izmenjal mnenja, česar so se nastopajoči razumljivo zelo veselili. A Šarec si predstave ni prišel ogledat, kaj šele, da bi z ustvarjalci malo pokramljal o prihodnosti mladih v sodobni družbi. Nastopajoči so bili razočarani, saj na predstavi ni bil odsoten le premier, temveč tudi drugi politiki v državi.

Da si morajo politiki predstavo Pravica biti človek nujno ogledati, pa je po obisku LGL ugotovil Matic Munc iz organizacije Mladi zmaji in na lastno pest predsednike strank in politični vrh na predstavo, ki bo enkrat januarja, povabil prek Twitterja. Najprej se ni odzval nihče, zato je vztrajal. Zaleglo je šele, ko se je stvari lotil nekoliko napadalneje. Nekateri so se odzvali, prihod na januarsko predstavo so do sedaj potrdili Matej T. Vatovec iz Levice, Dominika Švarc Pipan in Dejan Židan iz SD ter državna sekretarka na ministrstvu za delo Martina Vuk.

Ko bodo v LGL imeli potrjen datum, bodo ponovno poslali uradno vabilo. Upajmo, da bosta do takrat predsednika (vlade in republike) sprostila urnik in nekaj časa namenila tudi težavam in pogledom mladih državljank in državljanov.