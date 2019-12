Umrla pevka skupine Roxette Marie Fredriksson

1958 - 2019

Marie Fredriksson, Roxette

© Eva Rinaldi / WikiCommons

V 62. letu starosti je po dolgi bolezni umrla pevka legendarne švedske pop zasedbe Roxette, Marie Fredriksson. Tragično novico o smrti je za švedske medije sporočila njena družina - soprog Mikael Bolyos in njuna dva otroka, hči Inez Josefin in sin Oscar.

"Z največjo žalostjo sporočamo, da je odšla ena od naših največjih in najbolj priljubljenih glasbenic. Marie Fredriksson je umrla 9. decembra zjutraj."



Družina Fredriksson

Marie Fredriksson je bila pevka in klaviaturistka švedske pop rock zasedbe Roxette, katere član je bil tudi kitarist Per Gessle. Skupina je bila ustanovljena leta 1986, mednarodni preboj pa je duo dosegel z albumom Look Sharp. Med njune največje uspešnice sodijo skladbe The Look, Sleeping In My Car, Fading Like a Flower, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love in Joyride. Roxette sta po svetu prodala na milijone albumov, njuni hiti pa so presegli meje Švedske ter zasvojili MTV generacijo poznih osemdesetih in zgodnjih devetdesetih.

k2C5TjS2sh4

yCC_b5WHLX0

eG0IYV6G0I0

xCorJG9mubk

LlVI7ZNiFlI