Močno čustveno videnje sveta

Fotoknjiga priznanega hrvaškega umetnika in fotografa Davorja Konjikušića

V Galeriji Fotografija v Ljubljani bo 16. decembra ob 18.00 potekala predstavitev fotoknjige Naša hiša avtorja Davorja Konjikušića, kjer bodo poleg avtorja sodelovali še urednica knjige Jelena Pašić, Miha Colner in Jaka Babnik. Knjiga sooča fotografsko gradivo z dnevniškimi zapisi, ki skupaj ustvarjajo močno čustveno in avtorsko videnje sveta. Gre za prvo knjigo umetnika tega priznanega hrvaškega umetnika in fotografa, ki je izšla pod okriljem Ureda za fotografiju iz Zagreba.

"Dnevniške zapise, ki sem jih v obliki besedil in podob zbiral v preteklih sedmih letih, sem prelil v knjigo umetnika z naslovom Naša hiša, v kateri prvič uporabljam podobe, ki se odmikajo od klasične fotografske reprezentacije. Te podobe so fragmentirane, tako kot naše misli, a hkrati, skupaj s kratkimi besedili, za katere menim, da so fotografijam povsem enakopraven element, tvorijo celoto, v lahko kateri gledalec in bralec sam najti pomene in motive. Besedilo ni zgolj spremljevalni element ali dopolnitev fotografij, ampak se jim tudi postavlja po robu, izprašuje njihov pomen in izraža dvom nad pripisanimi interpretacijami, s čemer vzpostavljam nove narative," je zapisal avtor.

Davor Konjikušić (1979) je diplomiral iz kamere in magistriral iz fotografije na Akademiji dramskih umetnosti v Zagrebu. V svojem delu uporablja fotografijo kot svoj primarni medij v artikuliranju umetniških konceptov, v katerih raziskuje odnose med zasebnim in javnim, intimnim in družbenim. Zanima ga vloga fotografskega medija pri vzpostavljanju pozicij moči in kontrole.