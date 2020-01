Petar Đorčevski: »V Nemčiji gredo vsi po službi domov«

IZJAVA DNEVA

"V Nemčiji se nisem znašel. Vse je odlično: ljudje so profesionalci, plače so visoke, vendar okolje ne omogoča družabnosti. Težko je. Moraš biti pravi človek za to. Zelo je pomembno, kje živiš in delaš. Gledališču se ne moreš posvečati 24 ur na dan. Moraš imeti tudi družabno življenje, da lahko greš na breg Ljubljanice in si privoščiš kavo. Prav tako je pomembno, da imaš s kom to delati. V Nemčiji gredo vsi po službi domov."

(Beograjčan Petar Đorčevski, ki je od maja 2019 umetniški vodja ljubljanskega baleta, a še naprej nastopa tudi kot baletni solist, v oddaji NaGlas! na TV Slovenija)