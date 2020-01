Marko Mandić: »Biti skupaj pomeni dopuščati drugemu svobodo«

IZJAVA DNEVA

"Biti skupaj pomeni dopuščati drugemu svobodo. Zahtevati od drugih, da so sami, in zahtevati od sebe, da si sam in da si zadovoljen s tem, da si sam, in da sam sprejemaš odločitve, da se ne nalepiš."

(Marko Mandić, igralec, ki je z Lejo Jurišić pripravil 6-urni performans z naslovom Skupaj, v intervjuju za Sobotno prilogo Dela)