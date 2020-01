Trump med iztrebki

Toaletni papir za tolažbo

Petinštiridesetemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ki je trenutno v postopku parlamentarnega odpoklica oziroma impičmenta, se – če senat ne bo odločil drugače – predsedniški mandat izteče 20. januarja prihodnje leto. To je tudi datum, ki je napisan na toaletnem papirju s predsednikovim portretom, s katerim si lahko posamezniki, ki se ne strinjajo z njegovo despotsko vladavino in upajo, da na volitvah 3. novembra ne bo ponovno izvoljen, med vsakodnevnim brisanjem zadnjice nudijo vsaj nekaj zadoščenja. Druga različica toaletnega papirja pod štirimi različnimi predsednikovimi črno-belimi grimasami prinaša napis »Dump Trump!«, kar bi lahko prevedli kot »Dol s Trumpom!«, tretja različica pa vsebuje portretno fotografijo našobljenega Trumpa. Najslavnejši slovenski zet, katerega predsedovanje najvplivnejši svetovni velesili je sicer vse prej kot zabavno, bo tako poljubil marsikatero zadnjico in končal med iztrebki. Zavitke vece papirja z 250 potiskanimi dvoslojnimi lističi je mogoče kupiti posamezno ali v kompletih. Papir je izdelan na Kitajskem, uporabniki pa se pritožujejo le nad tem, da ni ravno najmehkejši.