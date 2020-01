Lara Paukovič | foto: Borut Krajnc

Ivica Buljan: »BDP raste, ampak – ali mi vidimo, da raste? Ne.«

Hrvaški režiser je na oder Cankarjevega doma postavil znanstveni kabaret 2020 po motivih del Yuvala Noaha Hararija

Igralska zasedba predstave 2020: zgoraj od leve proti desni Zvezdana Mlakar, Jette Ostan Vejrup, Nina Ivanišin, Iva Babič, Jure Henigman, Timon Šturbej, Jurij Zrnec, Marko Mandić; spodaj od leve proti desni Benjamin Krnetić, Nika Korenjak, Mojca Funkl, Matej Zemljič

Ivica Buljan (1965) je eden izmed najvidnejših režiserjev, ki ustvarjajo v našem prostoru. Samo v zadnjem času se je denimo podpisal pod odmevne predstave V imenu matere po dramskem besedilu Iva Svetine, Zgodovina nasilja po motivih francoskega čudežnega dečka Eduarda Louisa in Cigan, ampak najlepši po nagrajenem romanu Kristiana Novaka, zdaj pa režira 2020, koprodukcijo Drame, MGL in Cankarjevega doma, ki motivno črpa iz del priljubljenega izraelskega pop zgodovinarja Yuvala Noaha Hararija. Ta je v delih Homo Sapiens: kratka zgodovina človeštva, Homo Deus: kratka zgodovina prihodnosti in 21 nasvetov za 21. stoletje izrisal zgodovino človeštva, se spraševal, kako bo videti naša – robotizirana, z okoljsko krizo in grožnjami jedrske vojne zaznamovana – prihodnost ter nazadnje sestavil zbirko nasvetov o tem, na kaj bi morali biti v prihodnosti pozorni. Tudi predstava 2020 je tridelna: prvi del se naslanja na Sapiens, drugi na fragmente iz Homo Deus, v tretjem, najbolj avtorskem, pa je mogoče prepoznati nekatere ideje iz 21 nasvetov. Z Ivico Buljanom smo se pogovarjali o nekaterih Hararijevih idejah in svetu v letu 2020 in po njem.

Zakaj ste motivno črpali ravno iz Hararijevih del?

Celoten članek je na voljo le naročnikom. Prijavite se TUKAJ.