Festivalski plonklistek: Mladinin vodnik po šestem Mentu

Kam?

Dekmantel

Za vogalom je šesta izvedba zimskega spektakla, ljubljanskega showcase festivala Ment, na katerem vsako leto nastopi več kot sedemdeset glasbenih izvajalcev, za katere še nikoli niste slišali. Izvidniki krovne organizacijske ekipe našega edinega klubskega festivala so marljivo romali po podobnih festivalih širom po Evropi in nabrali mednarodno, žanrsko pisano vojsko (razmeroma neuveljavljenih) glasbenikov, ki so jih prepričali v živo. Ponovno nas bodo razveseljevali z izrazito eklektičnim programom, v katerem se resnično najde nekaj za vsakogar.

A sodeč po izkušnjah prejšnjih let, to ni eden tistih »pustimo se presenetiti« festivalov, kjer slepo tavamo po prizoriščih v upanju na najbolje: ob tako bogatem in raznolikem naboru najrazličnejših žanrov se lahko namreč hitro zgodi, da se znajdemo na koncertu, ki resnično ni za nas, hkrati pa zamujamo koncert nekega obskurnega benda, ki bi nas morda tako prepričal, da bi po špilu kupili njegovo ploščo in si jo vrteli naslednjih dvajset let. Zato je pred obiskom festivala vsekakor priporočljivo, da (vsaj na hitro) poslušamo playlisto izbranih komadov letošnjih nastopajočih, ki jo na YouTube vsako leto pripravijo Mentovi »spletni guruji«. Nadalje si na telefon naložimo Mentovo lično oblikovano aplikacijo, v njej označimo favorite, in jo uporabimo kot kompas. Ker pa je seznam nastopajočih in prizorišč resnično zajeten, vam bomo delo skušali olajšati z (izrazito subjektivnim) izborom Mladininih favoritov.

Festival Ment poteka na štirinajstih lokacijah, na njem pa nastopa več kot sedemdeset glasbenih izvajalcev, za katere še nikoli niste slišali.

Sreda

Na uvodnem večeru Menta obiskovalec lahko preživi brez pretiranega razmišljanja, saj se vsi koncerti zgodijo na istem prizorišču, v štabu organizacije festivala, Kinu Šiška. Pač prideš, ko začne prvi bend, in greš, ko konča zadnji. Brez zadržkov lahko priporočimo prav vse koncerte otvoritvenega večera festivala. Program vsake izvedbe festivala Ment ima v morju giric enega morskega psa, headlinerja, ki v katedrali Kina Šiška odpre uvodni večer. Tokrat je to Kamaal Williams, znan tudi kot Henry Wu. Williams je zastavonoša mlade londonske jazz scene, izjemni pianist, ki je nase (in na preporod londonskega jazza) resno opozoril kot del (zdaj razpadlega) dvojca Yussef Kamaal. Pripravite se na intenzivno mešanico jazza, funka, boogieja, afrobeata ter tudi elementov hiphopa in housa. Pred njegovim nastopom bo v Komuni oziroma na malem odru Kina Šiška nastopila izvrstna turška zasedba Lalalar, ki preigrava svojevrstno, izrazito psihedelično različico anatolskega funka, začinjenega z elektronskimi beati in izvirno uporabo cinematičnih semplov. Priporočamo tudi zadnji koncert uvodnega večera, ki ga bo na manjšem odru izvedel primorski brass bend Pantaloons, ki je koncertno kilometrino nabral na lanskem Klubskem maratonu Radia Študent. Trojec s tubo, saksofonom in bobni ustvarja pestro mešanico jazza, funka in »svirk balkanskih trubačev«.

Kamaal Williams

Četrtek

Drugi večer letošnjega Menta, v četrtek, 6. februarja, so na vrsti Metelkova mesto – Menza pri koritu, Klub Gromka, Gala hala, hostel Celica in Channel Zero – in bližnja prizorišča, kot so Stara mestna elektrarna, Orto Bar in Kinoteka. Letos Ment, ki rad izkoristi potenciale nekonvencionalnih koncertnih prizorišč, poteka tudi v Dijaškem domu Tabor. V Channel Zero ne gre zamuditi nastopa hrvaške zasedbe Nemanja, ki jo vodi kantavtor Luka Šišetić. Zasedba preigrava samooklicani tarot funk, ki zveni kot edinstvena mešanica anatolskega rocka, kamboške psihedelije, afro-funka in psych rocka. Eden morebitnih vrhuncev večera se bo zgodil v Gala hali, kjer bo po uvodu domačega garažnega lo-fi trojca 7AM razbijala britanska zasedba Black Country, New Road, ki krmari med postpunkom, noise rockom, postrockom in kakofonijo free jazza. Če vas ne prepriča to, da sedemčlanski bend slovi po pestrih, kaotičnih koncertih, vas bo morda prepričalo dejstvo, da zasedbo primerjajo z Black Midi, enim od najvznemirljivejših kitarskih izvozov britanskega otočja zadnjih let. Bendu bo sledil novi val novega vala, praznovanje postsovjetske depresije, nastop beloruskih coldwave melanholikov Molchat Doma, nespornih favoritov letošnjega festivala Ment. Če ste feni čvrstih postpankovskih bas linij, temačnega synthpopa in nostalgije po temni plati osemdesetih, tega koncerta res ne smete zamuditi. V nekoliko postpankovske, a hrupnejše vode bo zavil tudi nizozemski kvartet Neighbours Burning Neighbours, ki bo nastopal v klubu Gromka. Iz posnetkov njegovih nastopov gre prepoznati, da so člani zasedbe, ki kitarsko žaganje blažijo z blaženim vokalnim večglasjem, med sabo odlično uigrani, prav tako pa se zdi, da bo bend lepo umeščen v intimno vzdušje male Gromke. Sredi večera bo nujno zaviti še v Menzo pri koritu, kjer bo večer uvedel najtrši pihalni ansambel na obličju Zemlje, Ottone Pesante, »brasscore« trojec, ki zgolj s pozavno, trobento in bobni poustvarja agresijo metal bendov.

Petek

Zaključni dan se začne že v zgodnjih popoldanskih urah, na novem prizorišču festivala, novonastali prodajalni gramofonskih plošč Big Nose na Kolodvorski ulici, kjer gostuje razvpiti nizozemski radio Red Light Radio, ki bo didžejske nastope iz omenjene ljubljanske prodajalne plošč v živo prenašal svojim sledilcem. Poleg lokalnih didžejev – med njimi je Mladinin glasbeni kritik Borka – nastopata tudi izvrstna hrvaška didžejka Maja Pa in čislani srbski selektor DJ Brka, ki mešata izvirne najdbe iz zaprašenih kupov starih plošč. Podoben pristop do didžejanja imajo predstavniki festivala Dekmantel, ki to noč nastopajo na velikem plesišču kluba K4. Nizozemsko didžejanje obskurne elektronike, ki v svojem eklekticizmu nima tekmeca, je prav pod taktirko amsterdamske založbe Dekmantel postalo nova definicija pojma »selektorstvo« – nastop dvojca Dekmantel Soundsystem bo brez dvoma eden od klubskih vrhuncev letošnjega Menta. Na dogodku vrtita tudi Maja Pa in DJ Brka ter nekaj domačih electro prvakov: Dulash Der DJ, Nulla in Terranigma, varovanec založbe Kamizdat, ki se bo tokrat predstavil z live actom. Pestro bo tudi na Metelkovi: veselimo se nastopa domačega kvarteta Futurski, synthpop nostalgikov, ki odpirajo petkov program v Gala hali. Pozneje bomo v istem klubu sledili nastopu beograjskega trap kolektiva Zicer Inc., skupine petih emsijev in enega producenta. Zadeva se splača poslušati že zgolj zaradi izjemnih beatov njihovega producenta, ki ustvarja pod imenom Summer Deaths. V sosednjem klubu Channel Zero ne smete zamuditi nastopa še enih slovanskih darkerjev, rusko-ukrajinskega coldwave ekscentrika STADT, ki nas bo popeljal v podobne vode kot prej omenjeni Molchat Doma. Njegovemu nastopu sledi ljubljanski producent Shekuza, čigar dolgometražni prvenec smo pri Mladini uvrstili med tri najboljše domače plošče lanskega leta. A preden se odpravimo na Metelkovo in v K4, gremo na ljubljanski grad. Ta se je lani izkazal kot izjemno dobrodošel nameček k naboru prizorišč festivala. Tam se bo zgodil eden nespornih presežkov letošnjega glasbenega programa festivala: z nastopom nas bo počastil Skinny Pelembe, britanski kantavtor južnoafriških korenin, varovanec razvpite založbe Brownswood, ki jo vodi selektorska eminenca Gilles Peterson. Še eden od obetavnejših izvajalcev na grajskem programu pa je poljski postrockovsko-shoegazerski »distopični postpunk« kvartet Trupa Trupa, varovanec Glitterbeat Records, mednarodno znane in ugledne založbe, ki je deloma slovenska: vodi jo Chris Eckman, v Ljubljani živeči Američan, ki je nekdanji član upokojene seattelske zasedbe The Walkabouts.

Festival:

Ment 2020

Kje: Kino Šiška, Metelkova, Stara mestna elektrarna, Ljubljanski grad, Dijaški dom Tabor, Kinoteka, Big Nose, Orto bar, Dobravaga.

Kdaj: 5.-7. februar