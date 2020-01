Boris Cavazza: »Tehniki so pri seriji Jezero padli na izpitu«

IZJAVA DNEVA

"Skandinavska varianta našega vsakdana … Da, kar se te razumljivosti tiče … moram reči, da so tehniki tukaj padli na izpitu, ker ti gledaš ameriške nadaljevanke, ki šepečejo, pa razumeš čisto vse. Tukaj pa samo nekateri glasovi pridejo do izraza, to so ženski glasovi, ki so malo višji, vsi ostali pa so na meji razumljivosti."

(Igralec Boris Cavazza, sicer oče glavnega igralca v seriji Sebastiana Cavazze, o nadaljevanki Jezero; v intervjuju z Vesno Milek v oddaji Od blizu, kjer je bila gostja njegova soproga Ksenija Benedetti)