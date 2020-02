»Škoda, da je Završan prestar za Tarasa, a sem po začetni skepsi sprejel tudi Cavazzo«

IZJAVA

"Jezero izvrstno izkoristi naravne danosti Bohinja z okolico, pa tudi Ljubljana se nam pokaže v sodobni luči. Všeč so mi bili dodatki, ki si jih je privoščila serija, recimo razkritje stave na mostu v Bohinju in Tinino spoznanje, da Cvilak dejansko smrči. Sploh s tem prizorom nadaljevanka nadgradi karakterizacijo likov iz romana. S prijatelji smo modrovali, da je škoda, da je Brane Završan prestar za Tarasa, a sem po začetni skepsi sprejel tudi Cavazzo. Nasploh je zasedba detektivske četvorke dobro izbrana in brez šibkega člena. Od podporne zasedbe bi izpostavil Gabra Trseglava, ki je že tako en mojih najljubših igralcev, tu pa je lahko popolnoma izkoristil svoje gorenjske korenine."

(Boštjan Gorenc - Pižama, pisatelj, komik, igralec in prevajalec o seriji Jezero v časniku Večer)