»Slovenski gledalci radi vlečejo vzporednice s prvovrstnimi tujimi produkcijami«

IZJAVA DNEVA

"V ZDA je povprečni strošek vsake enourne epizode dramske serije okrog sedem milijonov dolarjev. Tudi če upoštevamo visoke honorarje za igralske zvezde, so razlike ogromne. Serija terja skorajda filmski način snemanja – in 500 tisočakov bi bila solidna številka za uro in pol dolg film.”

"Ljudje radi vlečejo vzporednice s prvovrstnimi tujimi produkcijami; ne zanima jih, da je drugje morda na voljo neprimerljivo več finančnih sredstev. Določeni kiksi, do katerih lahko pride iz finančnih ali kakih drugih razlogov, se jim zdijo nedopustljivi. Pri nas preprosto ni stalne produkcije tovrstnih projektov, zato se ekipe vedno znova učijo in so morda manj utirjene."

(Vojko Anzeljc, režiser nove nadaljevanke V imenu ljudstva v intervjuju na MMC RTV SLO)