FOTO: Prešernovi nagrajenci 2020

Včeraj so v Cankarjevem domu podelili Prešernove nagrade

© Borut Krajnc

Prešernovo nagrado za leto 2020 sta prejela koreograf in plesalec Milko Šparemblek ter fotograf Stojan Kerbler. Nagrado Prešernovega sklada za leto 2020 so prejeli: prevajalka Suzana Koncut, akordeonist in skladatelj Luka Juhart, igralka Nina Ivanišin, režiser Rok Biček, oblikovalec Nejc Prah in kostumograf Alan Hranitelj.