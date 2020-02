»Največje probleme na svetu proizvajajo religiozni koncepti«

IZJAVA DNEVA

"Ateisti se ne sprašujemo o zadnjem vprašanju: ali je ali ni? Avantgarda izhaja iz romantike. Največje probleme na svetu proizvajajo religiozni koncepti. Ker so tako različni, da pride do nekompatibilnosti teh konceptov. Svet se ne more združiti."

(Dragan Živadinov, gledališki režiser in postgravitacijski umetnik, v oddaji Nedeljski gost na Valu 202)