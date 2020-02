Festival v dnevnih sobah, kuhinjah in spalnicah

Na Kavč Festivalu se bo predstavilo 90 glasbenih in gledaliških skupin, ki bodo nastopile v stanovanjih (dnevnih sobah, kuhinjah in spalnicah), kot tudi drugih prostorih za marginalizirane družbene skupine in skupnosti

Zvezdana Novaković

Od 11. do 16. februarja bo v Ljubljani in drugod po Sloveniji potekal mednarodni festival sobnih dogodkov Kavč Festival, na katerem bo na 138 dogodkih nastopilo 90 glasbenih in gledaliških skupin. Letos se program iz prestolnice seli tudi v Maribor, Celje, Novo Gorico, Istro, Trst, Kamnik, na Ptuj in še kam. Kljub temu bo velika večina dogodkov potekala v Ljubljani, kjer se bodo vsak večer vrstili nastopi in jam sessioni, odprti za javnost. Koncept promovira tudi posebne prostore, kot so bolnišnice, uradi, manjši lokali, študentski domovi ali domovanja brezdomcev, zato ne bodite presenečeni, če se boste namesto v stanovanju znašli pod mostom, zaporniški celici ali v predsedniški palači.

Edinstvena oblika festivala omogoča, da si lahko vsak v svoji spalnici, kuhinji ali dnevni sobi omisli koncert ali predstavo. Dogodki so hkrati javni in zasebni, saj se naslov bivališča obiskovalcu razkrije šele ob rezervaciji brezplačne vstopnice. Gostitelj lahko doda tudi posebne želje ali opombe, po katerih se bodo obiskovalci ravnali. Ne smejo pozabiti na copate in priporočeni prostovoljni prispevek za nastopajoče, saj je to njihov edini honorar.

Večinoma gre za etno-fusion glasbo in lutkovne predstave, program pa zajema tudi izjeme v obliki plesnih predstav, rocka, hip-hopa, swinga ali jazz koncertov ter performansa. Vsak večer bo potekal tudi javni dogodek z več koncerti (Hostel Celica, Drama, Žmauc, CSK France Prešeren, Klub Gromka) in jam sessionom.

Ker gre za povsem neprofiten dogodek, ki ga organizira nekaj navdušencev v sodelovanju s 100 gostitelji (ki odstopijo svoje prostore), ter 90 skupinami, je to fenomen ne le v slovenskem, temveč tudi širšem prostoru. Poleg pojavljanja umetnosti v zasebnih prostorih in vabila neznancev na svoj dom, je velik poudarek na medgeneracijskem dialogu, odprtju prostorov marginaliziranih družbenih skupin, mreženju umetnikov in posledično nastanku novih umetniških projektov.

