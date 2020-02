Wes Anderson posnel ljubezensko pismo novinarjem

Ameriški režiser je objavil napovednik svojega novega filma The French Dispatch

Ameriški režiser Wes Anderson je objavil napovednik svojega novega filma The French Dispatch. V komediji bodo nastopila zvezdniška imena, kot so Bill Murray, Tilda Swinton, Frances McDormand, Benicio del Toro, Adrien Brody, Lea Seydoux in Timothee Chalamet, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Anderson bo prikazal zgodbo skupine ameriških novinarjev, ki v 20. stoletju v nekem francoskem mestu pišejo o politiki, kulturi in ljudeh za časopis The French Dispatch. Osrednji lik filma bo izdajatelj Arthur Howitzer mlajši, ki ga bo odigral Bill Murray, poleg njega pa bodo nastopili še Saoirse Ronan, Elizabeth Moss, Christoph Waltz, Mathieu Amalric, Kate Winslet, Owen Wilson in drugi.

TcPk2p0Zaw4

Kot poroča britanski Guardian, bo film "ljubezensko pismo novinarjem". V ZDA ga bodo prikazali predvidoma konec julija, v Veliki Britaniji pa konec avgusta.

Anderson je znan po filmih Grand Budapest hotel in Otok psov. Za prvega je leta 2014 prejel veliko nagrado žirije na filmskem festivalu v Berlinu, za animirani Otok psov pa je na Berlinalu leta 2018 dobil srebrnega medveda za režijo. Med gledalci sta priljubljena tudi Kraljestvo vzhajajoče lune, Veličastni Tenenbaumi in Življenje pod vodo.

