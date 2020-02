Iztok Mlakar: »Slovenci smo narod s posebnimi potrebami«

IZJAVA DNEVA

"Ni zanesljivo, da je te kosmate verze res napisal Prešeren, lahko da so jih drugi, to se je dogajalo. Ampak zanimivo je, da so v 19. stoletju to imeli za kvante, ki so jih nekateri mirno pustili skozi, v 21. stoletju pa okrog istih verzov toliko prahu. Moti nas vse. Slovenci smo narod s posebnimi potrebami."

(Iztok Mlakar, igralec, komedijant, kantavtor, o nastopu Magnifica, ki je na proslavi ob kulturnem dnevu pel apokrifnega Prešerna v intervjuju za Primorske novice)