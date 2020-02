Umrl je glasbenik Janez Zmazek - Žan

1952 - 2020

Janez Zmazek - Žan (1952 - 2020)

© YouTube

V 67. letu starosti je umrl Janez Zmazek - Žan, slovenski rock kitarist in vokalist. Rodil se je 17. avgusta 1952 v Ljubljani. Nekaj časa je bil celo član zasedbe Buldožer, leta 1989 pa se je pridružil skupini Don Mentony Band, kjer je sčasoma prevzel tudi vodilno avtorsko in pevsko vlogo.

Zasedba je zaslovela z Dobro mrho, priredbo skladbe Dannyja Flowersa Tulsa Time, ki so jo Zmazek in kompanija sicer poslovenili po različici JJ Calea.

Zmazek je pisal tudi besedila in skladbe za druge izvajalce.

"Skupina Don Mentony Band ni nikoli delala revolucije v slovenski rock glasbi, bila je varen pristan, kjer sta razum in duša spontano podrejena tistemu primarnemu, zaradi česar se je rock'n'roll kot glasba za široke ljudske množice sploh oblikovala. Nekaj nekonformizma, nekaj kritične misli, nekaj uporništva, nekaj cinizma, nekaj hedonizma," je o zasedbi zapisal Zdenko Matoz, glasbeni novinar Dela in dodal, da je pri Don Mentony Bandu ni bilo ne velike filozofije, ne spakovanja, temveč le pristnost in preprostost …

Zdenko Matoz, Delo

"Mogoče bodo rock zgodovinarji, ko in če se bodo kakšni pojavili, zlahka preskočili in spregledali Don Mentony Band kot nekaj nepomembnega, mogoče zato, ker so (bili) preprosto tako dobra in vzorčna rockovska zasedba, na katero si se vedno lahko zanesel in si jo začel pogrešati šele, ko jo je zmanjkalo," je dodal v zapisu na spletnem Delu.

