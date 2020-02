Teror zgodovine

Štiridesetletnica zasedbe Laibach

8. februarja je Laibach v Berlinu premierno predstavil nov glasbeno-gledališki projekt, ‘Wir sind das Volk’ - muzikal po tekstih Heinerja Müllerja

© Dorothea Tuch

Skupina Laibach letos praznuje štiridesetletnico delovanja, pri tem je pod pokroviteljstvom Društva za retroavantgardo izdala trojno ploščo Laibach Revisited, zbirateljsko kolekcijo treh plošč, ki bo navdušila vse najzvestejše oboževalce kultne zasedbe.

V njej so zbrane tri gramofonske plošče: Laibach, Revisited in Underground – posnetek razvpitega koncerta, ki ga je zasedba pred osmimi leti izvedla 200 metrov pod zemljo, v velenjskem rudniku. Izdajo spremlja še katalog z uvodnim nagovorom Igorja Vidmarja, založnika Laibachove prve plošče, knjigo Teror zgodovine, v kateri je 50 grafik Laibach Kunsta, zaključnim besedilom, ki ga je napisal nekdanji predsednik republike Milan Kučan, in obsežnim esejem Marcela Štefančiča, Jr., ki razglablja, »kako je Laibach na začetku osemdesetih premaknil nacijo, partijo in filozofijo«.

Po štirih desetletjih delovanja Laibach ni aktiven zgolj na diskografskem področju, temveč še vedno neutrudno koncertira po vsem svetu: čeprav se je leto tako rekoč komaj dobro začelo, je kultna zasedba letos že izpeljala avstralsko turnejo. Končala jo je na koncu sveta, v Tasmaniji, kjer je nastopila na festivalu Mona Foma, ki ga je časnik The Guardian opisal kot »opojen koktajl absurdnosti«. Nadaljevala je s koncertom v Hongkongu, kjer je nastopila že drugič. Tam je izvajala svojo razvpito interpretacijo pesmi iz muzikala Moje pesmi, moje sanje, ki jo je leta 2015 prvič izvedla v Severni Koreji, Demokratični ljudski republiki dinastije Kim, kar je – kot je takrat zapisal neki šaljivi spletni komentator – »približno tako, kot da bi Hitler leta 1940 povabil Charlieja Chaplina, da nastopi v Berlinu«. Prav tam, v nemški prestolnici, pa je Laibach ta mesec v gledališču HAU1 izvedel tri razprodane uprizoritve glasbeno-gledališkega projekta Wir sind das Volk, ki ga je utemeljil na besedilih nemškega dramatika Heinerja Müllerja.