Pinkfloydovec prihaja v Zagreb

Na 15. festivalu INmusic, ki bo na zagrebškem Jarunu potekal od 22. do 24. junija, bo z novo skupino nastopil tudi Nick Mason, bobnar legendarne britanske zasedbe Pink Floyd

Nick Mason, bobnar in eden od ustanoviteljev legendarne skupine Pink Floyd, bo nastopil na zagrebškem poletnem festivalu INmusic s svojo novo skupino Nick Mason's Saucerful of Secrets, ki je nastala leta 2018. Občinstvu bodo predstavili nove interpretacije skladb skupine Pink Floyd, ki so Masonu najljubše.

Mason je kot član progresivne skupine Pink Floyd skupaj z Rogerjem Watersom, Davidom Gilmourjem, Richard Wrightom in Sydom Barrettom postal eden najvidnejših rock glasbenikov 20. stoletja, so zapisali organizatorji 15. festivala INmusic, ki bo potekal ob zagrebškem jezeru Jarun med 22. in 24. junijem.

Bobnar se je po pisanju hrvaške tiskovne agencije Hina odločil za vrnitev na glasbeno sceno po zgodovinskem nastopu na humanitarnem koncertu Live 8 leta 2005, na katerem so se še zadnjič zbrali vsi še živeči člani Pink Floydov.

Skupina Nick Mason's Saucerful of Secrets preigrava začetno obdobje Pink Floydov, in sicer skladbe s prvih sedmih albumov, od The Piper at the Gates of Dawn do Obscured by Clouds.

V zasedbi so poleg Masona še Gary Kemp iz skupine Spandau Ballet, basist Guy Pratt, ki je s skupino Pink Floyd sodeloval po Watersovem odhodu, Lee Harris iz zasedbe Ian Dury & the Blockheads in Dom Beken (The Orb, Transit Kings).

Hrvaškemu občinstvu bodo predstavili uspešnice Pink Floydov, kot so A Saucerful of Secrets, One of These Days, Astronomy Domine in Let There Be More Light. Na festivalu bodo med drugim nastopili še The Killers, Beck, Deftones, The Lumineers, Belle and Sebastian in Rival Sons.

