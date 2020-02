Slovenske študentke osvojile oblikovalske nagrade v New Yorku

Pet podiplomskih študentk smeri Grafično oblikovanje z Oddelka za oblikovanje vizualnih komunikacij je prejelo oblikovalske nagrade GRAPHIS NEW TALENT ANNUAL 2020

Karin Rošker

Študentke in študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje so že stari znanci uspehov na natečaju NEW TALENT ANNUAL, enem najpomembnejših mednarodnih oblikovalskih tekmovanj v organizaciji newyorške založbe Graphis. V februarju so bili objavljeni rezultati NEW TALENT ANNUAL 2020, na katerem se je odlično odrezalo kar 5 podiplomskih študentk smeri Grafično oblikovanje z Oddelka za oblikovanje vizualnih komunikacij.

Pod mentorstvom prof. Eduarda Čehovina so v zimskem semestru letošnjega študijskega leta nastali raziskovalno-eksperimentalnih projekti #bau-bau, dizajni za embalažo za brezalkoholno pijačo, namenjeno mlajši populaciji. Štiri od nastalih projektov so avtorice prijavile na tekmovanje v kategoriji Oblikovanje embalaže in vsi štirje so bili tudi nagrajeni: Karin Rošker je prejela zlato nagrado, Ana Valenko srebrno nagrado, Nina Ninković in Maruša Rimc pa častno omembo. "Tokrat smo se s študenti prvič ukvarjali z razumevanjem 3D oblike v okviru grafičnega oblikovanja (ki je v glavnem 2D). Ker je bila naloga zastavljena kot svojevrstni eksperiment, so rezultati odstopali od standardno pričakovanih študijskih zaključkov in jih tudi presegli. To pa je bilo prepoznano tudi s strani mednarodne žirije", pravi prof. Čehovin.

Pod mentorstvom prof. Radovana Jenka je v letnem semestru lanskega študijskega leta v okviru diplomskega dela študentke Ane Karlin nastal projekt Personal Identity, serija štirih družbenopolitičnih plakatov, za katere je avtorica prejela srebrno nagrado v kategoriji Oblikovanje plakata. "Posebnost nagrajenih plakatov je avtoričina iskrenost v posredovanju vizualnih sporočil in močno izražena skrb za aktualna družbena vprašanja. Tako na primer na plakatu na temo Družbena omrežja opozarja na nerealno identiteto, ki jo gradimo z nekritično uporabo teh spletnih okolij, na plakatu na temo Samopodoba pa kritično razmišlja o lažnih idealih, ki nam jih vsakodnevno servira potrošniška družba", pravi prof. Jenko.

Ana Karlin

Na Akademiji so ponosni, da so s tovrstnimi tekmovanji dela njihovih študentov redno postavljena ob bok študentom najbolj priznanih svetovnih šol, kot so Pratt Institute, Parsons School of Design, SVA - School of Visual Arts idr. Letošnji dosežki študentk so pomembni tudi zato, ker sta se med nagrajenimi 53 svetovnimi šolami znašli samo še dve drugi iz Evrope, nemški Miami AD School Europe in Folkwang University of the Arts. Sicer pa je to že četrti zaporedni uspeh UL ALUO na natečaju NEW TALENT ANNUAL, saj so njihovi študenti osvojili že: zlato nagrado za projekt "Promocijski videospoti ob 100. obletnici Bauhausa" (2019), srebrno nagrado in nagrado za posebne zasluge za projekte "Pop-up knjiga" (2018) ter srebrno nagrado za projekt "Ustvarimo Shakespeara" (2017).

Tudi letos bodo vsi nagrajeni projekti objavljeni v zborniku tekmovanja, ki pod naslovom GRAPHIS NEW TALENT AWARD 2020 izide maja 2020