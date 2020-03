Vdove in pankrt

Šesterica nove generacije oblikovalcev se predstavlja na skupinski razstavi Vdove in pankrt

Jan Virant: Celostna grafična podoba Festivala kratkega filma

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo od 9. marca do 7. aprila na ogled skupinska razstava novega vala oblikovalcev vidnih sporočil z naslovom Vdove in pankrt, na kateri se predstavlja šest vidnejših predstavnikov nove generacije oblikovalcev, diplomantov Oddelka za oblikovanje na ALUO: Ajda Bevc, Petra Bukovinski, Hana Jesih, Maša Majce Mesarič, Ajda Schmidt in Jan Virant. Kurator razstave: Radovan Jenko

Avtorji trdijo, da za oblikovanje gola všečnost ni visoko na prioritetni lestvici. Pomembnejši sta učinkovitost in ustreznost – pojma, ki ju pogojuje kontekst oblikovanega dela, ki pa zato težko nastopa kot razstavni objekt, izoliran od siceršnje konkretne namembnosti.

Razstava zato predstavlja prerez procesa oblikovanja, nakazuje uporabljene tehnične prijeme in izpostavlja tiste zamisli, ki so projekte najopazneje zaznamovale. Obiskovalce razstave vabijo, da odstrejo tančico in od blizu spoznajo oblikovalsko perspektivo s strokovnim žargonom vred: naslovna pojma vdova in pankrt sta namreč oblikovalska termina, ki v knjižnem prelomu označujeta osamele vrstice na vrhu (vdova) in dnu strani (pankrt), ki bi jih vesten oblikovalec moral pridružiti k pripadajočemu odstavku na prejšnji ali naslednji strani.

Aljaž Vindiš, oblikovalec digitalnih produktov, strokovnjak za vizualizacije in član žirije 9. bienala Brumen je v spremnem zapisu k razstavi z naslovom Otroci krize izpostavil specifično izhodišče generacije, ki jo predstavljajo avtorji: posameznikov, ki so vstopali v prihodnost, polno obljub, vendar pa “svet, v katerega so stopili po študiju, ne bi mogel biti bolj drugačen od pričakovanega. Pričakali so jih prekarnost, razvrednotenje strokovnosti poklica, padanje cen zaradi presežka konkurence. Avtorji so si s samostojnim delom izborili svoje mesto v stroki: “Ker jim prostor ni bil dan, so si ga vzeli sami. Ker jim podpore niso nudili, so si jo nudili med seboj. Ker jim sloga ali mišljenja ne narekuje uveljavljena »šola«, so poiskali in razvili (vsak) svojega.”

Več o ozadju nastanka projektov bodo oblikovalci razložili na vodenem ogledu, ki bo 26. marca ob 17.00. V maju bo razstava gostovala tudi v Vetrinjskem dvoru Narodnega doma v Mariboru.