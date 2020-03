»Omenite Romu romantično predstavo o tem, kako živijo v stiku z naravo, pa se vam bo smejal«

IZJAVA DNEVA

"Omenite samo kakemu Romu romantično predstavo o tem, kako živijo v stiku z naravo, pa se vam bo smejal. "V stiku z naravo" pomeni, da v 21. stoletju v Medžimurju živijo v zgradbah brez plina, brez vode, brez elektrike in ogrevanja. To ni romantika in ne želijo si tako živeti. Kot družba moramo poskrbeti, da bodo dobili infrastrukturo. V hrvaških medijih sem pogosto opozarjal, da ne moremo pričakovati, da bo otrok, ki odrašča v takih okoliščinah, prav veliko razmišljal o domači nalogi in o tem, v katero srednjo šolo se bo vpisal. Razmišlja o tem, kje bo našel drva, da se bodo malo ogreli, ali pa hrano zase in za svoje brate. Neumno je tudi misliti, da Romi živijo samo z romsko glasbo: večina posluša izključno srbske narodnjake."

(Kristian Novak, hrvaški pisatelj in avtor knjižne uspešnice Cigan, ampak najlepši v intervjuju na MMC RTV SLO)