Vprašanje spolne (ne)enakosti

Izobraževalni projekt #VsakDan8Marec, ki ga Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk ob mednarodnem dnevu žensk

V TAM_TAMovi Ulični galeriji na Vegovi v Ljubljani bodo 10. marca ob 17.00 odprli razstavo #VsakDan8Marec. Gre za izobraževalni projekt, ki ga Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk ob mednarodnem dnevu žensk že vrsto let pripravlja za učiteljice in učitelje, mladinske delavke in delavce, starše in vse, ki želijo v dialogu z mladimi nasloviti vprašanje spolne (ne)enakosti.

Razstavo so sooblikovale Vesna Bukovec, Tea Hvala in Teja Reba. Izhajale so iz istoimenskega kviza, ki učenke in učence osnovnih in srednjih šol na igriv način spodbuja k spoznavanju kolektivnih bojev za enakost in pravičnost, izborjenih pravic žensk in področij, na katerih je spolna neenakost še vedno ali vse bolj pereča.

Denimo, kviz obravnava splet okoliščin, ki vodi v vse večjo revščino starejših žensk v Sloveniji: povečevanje plačnih razlik, utrjevanje spolne delitve dela, feminizacijo določenih poklicev in splošno prekarizacijo dela.

Kviz #VsakDan8Marec se posveča tudi posameznicam – zgodovinskim in sodobnim borkam za ženske pravice, umetnicam, znanstvenicam, izumiteljicam in drugim pomembnim osebnostim.