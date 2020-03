»Ne bi smeli toliko piti, saj je jasno, kam to vodi«

Kar se nam ne dogaja Bettine Wilpert je roman o posilstvu z vidika obeh, žrtve in storilca

Bettina Wilpert v Ljubljani na festivalu Fabula, 8. marec 2020

© Matej Pušnik

»Pazi, da te ne posilijo. Ne pij preveč. Ne hodi naokoli sama. Ne hodi ven prepozno. Ne oblači se tako. Ne bodi pijana. Ne smej se neznancem. Sploh ne hodi ven ponoči. Ne zaupaj nikomur. Ne reci ja. Ne reci ne. Samo – bodi dama,« so navodila, izrečena v nedavni viralni kampanji za britansko modno revijo Girls Girls Girls, v kateri igralka Cynthia Nixon recitira klišejska in med seboj nasprotujoča si gesla, ki jih družba vsiljuje zahodnim ženskam. Kljub vprašljivim vrednotam modne industrije je pomembno, da tudi popkultura prepoznava nevarnost in hinavščino kulture posilstva (angl. rape culture), znotraj katere je mogoče posilstvo upravičiti na primer z oblačili, ki jih je žrtev nosila, količino popitega alkohola ali spogledljivim vedenjem.