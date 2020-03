Tudi v Sloveniji se bo danes ob 18. uri z oken in balkonov slišala glasba

Po vzoru italijanskih glasbenikov, ki so svojim državljanom v karanteni že nekajkrat popestrili vsakdan, so se organizirali tudi slovenski

Poziv glasbenikom za koncert, ki se bo na oknih in balkonih zgodil danes ob 18. uri po celotni Sloveniji

© Facebook

Danes, v nedeljo, 15. marca 2020, se bo ob 18. uri, odvil drugačen koncert, in sicer takšen kot smo jih v zadnjih dneh vajeni z videoposnetkov iz Italije, na katerih z balkonov in oken odmeva glasba. Po spletu namreč kroži poziv oziroma obvestilo, da bodo glasbeniki v Sloveniji poprijeli za instrumente in "kot darilo za tiste, ki upoštevate navodila in ostajate doma, ker vam ni vseeno" na njih zaigrali skozi okna in balkone.

Glasbeniki pozivajo državljane, naj delijo to sporočilo z vsemi glasbeniki, ki jih poznate v svoji soseski, okolici, ulici ... da doseže čim večje število ljudi.

Dogodek so poimenovali Koncert za zvestobo.

Italijani, ki so zaradi epidemije novega koronavirusa že več dni zaprti v svoje domove, s petjem in igranjem na instrumente komuniciranja med seboj na daljavo. V zadnjih dneh vedno več ljudi sloni na okenskih policah ali stoji na balkonih ter skupaj s sosedi ustvarja glasbo, poje, pleše ali ploska.

O takšnih skupnih podvigih poročajo iz vse Italije. Eden takšnih je pobuda z nazivom #unitimalontani (združeni, a narazen), ki je pozvala Italijane, da vsak konec tedna ob 18. uri skupaj zapojejo. V petek so tako zapeli italijansko himno, včeraj pa je na vrsti ena najbolj znanih italijanskih popevk Azzurro.

Na neko drugo pobudo so Italijani včeraj opoldne skupaj zaploskali vsem zdravstvenim delavcem, ki se borijo proti novemu koronavirusu.

Italija je država, ki jo je epidemija novega koronavirusa v Evropi najbolj prizadela. V njej je doslej po zadnjih podatkih zaradi covida-19 umrlo 1266 oseb, okuženih pa jih je 17.660.

Da bi preprečili nadaljnje širjenje virusa, so državne oblasti uvedle karanteno. Zaprli so bare, lokale in večino trgovin ter prebivalcem odredili, da ostanejo doma, če nimajo nujnih opravkov. Ukrep bo veljal najmanj do 25. marca.

Čeprav gre za izjemno oster ukrep, ga Italijani zaenkrat mirno prenašajo. S številnih stavb so izobesili pisane napise Andra tutto bene (Vse bo v redu).

