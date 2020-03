Obiščite muzeje virtualno prek spleta

Zaradi širjenja koronavirusa so vrata zaprli tudi muzeji in galerije, zato so se mnogi znani muzeji odločili obiskovalcem ponuditi virtualni ogled svojih del. Tukaj je seznam muzejev in razstav, ki si jih lahko ogledate:

British Museum v Londonu

- Guggenheim Museum v New Yorku

- The Museum of Modern Art v New Yorku

- Whitney Museum of Modern Art v New Yorku

- Tate Modern v Londonu

- Louvre v Parizu

- Musée d’Orsay v Parizu

- Rijksmuseum v Amsterdamu

- Van Gogh Museum v Amsterdamu

- National Gallery of Art v Washingtonu D.C.

- Smithsonian National Portrait Gallery v Washingtonu D.C.

- National Museum of Modern and Contemporary Art v Seulu

- Pergamon Museum v Berlinu

- The J. Paul Getty Museum v Los Angelesu

- Uffizi Gallery v Firencah

- MASP v São Paulu

- National Museum of Anthropology v Mexico Cityju