Slovenski filmi brezplačno na spletu

V času epidemije koronavirusa in v duhu gibanja #vsidoma slovenski filmi na ogled brezplačno prek spleta

Šum Balkana

V času epidemije koronavirusa in v duhu gibanja #vsidoma slovenske filmske ustvarjalke in ustvarjalci v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom in z Bazo slovenskih filmov ter Filmoteko, zavodom za širjenje filmske kulture, do nadaljnjega podarjajo na ogled izbor slovenskih filmov. Spored bodo obogatili vsak ponedeljek in četrtek, filmi bodo dostopni sedem dni.

Od danes, 16. marca sta dostopna dva filma režiserja Martina Turka. Kratki igrani film Dobro unovčeno popoldne (2016) in celovečerni igrani film Dober dan za delo (2018).

Po neuspešnem pogovoru za službo oče preživlja popoldne s 7-letnim sinom. Na poti domov sin najde denarnico, polno denarja. Oče je odločen, da jo je treba vrniti lastniku. To je zgodba kratkega igranega filma Dobro unovčeno popoldne, ki je na 63. mednarodnem festivalu kratkega filma Oberhausen prejal nagrado v tekmovalnem programu otroškega in mladinskega filma. Producentka filma je Ida Weiss iz produkcijske hiše Bela film.

Dober dan za delo je na 22. Festivalu slovenskega filma prejel vesno za posebne dosežke, svetovna premiera filma je bila na predlanskem filmskem festivalu v Sarajevu. Bosanski film slovenskega režiserja Martina Turka je po avtorjevih besedah "portret človeka, ki je predober za ta svet".

Armin, ki je že dolgo nezaposlen, se odpravi na razgovor za obetavno službo šolskega hišnika. Na poti naleti na prometno nesrečo, in ko končno prispe do šole, je delovno mesto že oddano. Da bi preskrbel za sina in nosečo ženo, se zaposli kot varnostnik v klavnici. Kmalu pa ugotovi, da delavci kradejo. Odloči se, da bo naredil, kar je prav...

koJTTr3nFko

Producenti filma so turška javna televizija TRT ter Jovan Marjanović, Amra Bakšić – Čamo in Mirsad Purivatra iz sarajevske Obale Art Centra, slovenska koproducentka je Ida Weiss iz produkcijske hiše Bela Film ter Enes Erbay iz produkcijske hiše Tefferraut Film.

Od četrtka, 19. marca pa bosta brezplačno na voljo kratki igrani film Nenad (2017) scenaristke in režiserke Yuliye Moline in Šum Balkana (2016) dokumentarni film ceste, ki se nenehno giblje na robu nesporazumov in se izgublja po poteh, ki jih ni na sodobnih navigacijskih napravah. Režiser filma je Boris Petkovič, ki je posnel dve mladinski uspešnici Utrip Ljubezni in prvi del Košarkar naj bo.

Kratki dokumentarni film Nenad se dogaja v večerni atmosferi v gejevskem klubu Tiffany na Metelkovi v Ljubljani. Varnostnik Nenad deli svoja razmišljanja o tem, kako ga je izkušnja dela v klubu spremenila.

Kaj se zgodi, ko se sodobna improvizirana glasba poveže z balkanskimi uličnimi glasbeniki? Kako to zveni? Tomaž Grom, slovenski kontrabasist, skladatelj, improvizator in raziskovalec zvočnega potenciala, je sédel v svoj kombi in po ulicah Maribora, Zagreba, Tuzle, Novega Sada, Prištine, Tirane in Skopja začel iskati sodelavce. Producenta filma Šum Balkana sta Boris Petkovič in Mirella Habr iz Zavoda Kineki.

5EJzYfhcBCE