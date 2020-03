Podpora umetnikom v času karantene

Ker so vrata galerij do nadaljnjega zaprta, so na Facebooku odprli prostor vsem umetnikom, da s svojo kreativnostjo in umetniškimi deli kljubujejo zaskrbljenosti, s katero se trenutno soočamo

Prva, ki je posredovala svoja dela, nastala v času socialne izolacije, je ilustratorka Milanka Fabjančič

V času, ko je strah večji kot ustvarjalnost, panika večja od navdiha, slabih novic več kot dobrih, so se v Mestni galeriji Ljubljana odločili, da po kanalu, ki ga trenutno spremlja veliko število ljudi, širijo umetnost. Vrata galerije do nadaljnjega ostajajo zaprta, zato so na Facebooku odprli prostor vsem umetnikom in umetnicam, da s svojo kreativnostjo in umetniškimi deli kljubujejo zaskrbljenosti, s katero se trenutno soočamo.

Ker so prepričani, da v tem času nastaja ogromno zanimivih del, vas vabijo, da jim na elektronski naslov umetnostvizolaciji@gmail.com posredujete umetniška dela, ki nastajajo v času socialne izolacije in s katerimi naslavljate trenutno situacijo, v kateri smo se znašli.

Po končani karanteni bodo v Mestni galeriji Ljubljana zbrali originalna dela in pripravili donatorski večer, s katerim bodo po svojih najboljših močeh pripomogli k reševanju finančne situacije umetnic in umetnikov.

Prvo "odprtje" razstave na Facebooku bo v petek, 20. marca, ob 19. uri, nato pa si bodo dogodki sledili glede na količino prejetega materiala.

Po končani karanteni bodo v Mestni galeriji Ljubljana zbrali originalna dela in pripravili donatorski večer, s katerim bodo po svojih najboljših močeh pripomogli k reševanju finančne situacije avtorjev in avtoric, v kateri so se znašli zaradi posledic ukrepov ob epidemiji širjenja koronavirusa.

Prosijo vas, da jim posredujete fotografije oziroma reprodukcije umetniških del v jpeg, png ali gif formatu ter pripišete ime avtorja ter naslov dela. Ker je tudi Facebook galerija "prostorsko omejena", lahko posamezni avtor pošlje največ pet umetniških del.

Prva, ki je posredovala svoja dela, nastala v času socialne izolacije, je ilustratorka Milanka Fabjančič, ki je s svojo ustvarjalnostjo pravzaprav spodbudila k začetku akcije. Iskreno si želijo, da ji bo sledilo čim več ustvarjalcev in ustvarjelk, ki bodo pripomogli, da se v teh dneh umetnost širi hitreje kot virus.