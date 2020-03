Nov paket brezplačnih filmov na spletu

Zdaj sta na voljo tudi dva celovečerna igrana filma Lahko noč, gospodična in Gremo mi po svoje, kratki igrani film Bik in kratka animirana filma Zadnje kosilo ter Beard up ter politični triler Vsi proti vsem Andreja Košaka

Lahko noč, gospodična (r. Metod Pevec)

V okviru akcije akcije Vsi (fimi) doma slovenske filmske ustvarjalke in ustvarjalci v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom in z Bazo slovenskih filmov ter Filmoteko, zavodom za širjenje filmske kulture, do nadaljnjega podarjajo na ogled izbor slovenskih filmov. Od 19. marca sta na voljo še dva celovečerna igrana filma Lahko noč, gospodična (2011) scenarista in režiserja Metoda Pevca, Gremo mi po svoje (2010) scenarista in režiserja Miha Hočevarja, kratki igrani film Bik (2019) scenarista in režiserja Bojana Laboviča in kratka animirana filma Zadnje kosilo (2011) režiserja Miha Šubica ter Beard up (2015) režiserk Neve Kumelj in Nike Lemut.

Novost je mladinski in otroški program. Prvi v tem sklopu je Gremo mi po svoje, ki je bil leta 2010 najbolj gledani slovenski film, ki si ga je ogledalo kar 125.000 gledalcev. Na Festivalu slovenskega filma je film prejel tudi nagrado občinstva, Jurij Zrnec pa vesno za glavno moško vlogo. Mladi Aleks s taborniškimi prijatelji tabori ob Bohinjskem jezeru. Njihov vodja jemlje taborništvo in vzgojo otrok preveč resno in s tem povzroča komične zaplete.

Osrednji protagonist kratkega igranega filma Bik je Milan Veber, 40 letni brezposelni likovni pedagog, ki je že nekaj časa brez službe in mu kronično primanjkuje denarja. Živi v poceni najeti garsonjeri nekdaj žive delavske četrti industrijskega mesta ter se počuti premlad, da bi se postaral in prestar, da bi začel znova. Vse do trenutka, ko nekega jutra po prekrokani noči hoče odpreti konzervo govejega golaža. Takrat skozi okno zagleda na ulici bika. Tistega bika, ki je pravkar pobegnil iz klavnice.

Gost pride v prestižno gostilno in si naroči hrano. Natakar sprejme njegovo naročilo in odhiti v kuhinjo. Medtem ko gost poln pričakovanj čaka na hrano, natakar hiti po sestavine. Na njivi poseje korenček, ulovi ribo, speče kruh, nareže korenje in vse skupaj skuha. Med čakanjem pa gost že umre od lakote. Natakar postreže hrano le še okostnjaku. To je zgodba komedije kratkega igranega filma Zadnje kosilo.

V modernem fantazijskem mestu živijo najrazličnejša pravljična bitja, izredno povezana z modnimi trendi. Ob nastajanju novega trenda se vilinci vzvišeno posmehujejo košatim bradam palčkov. Potem se eden od palčkov odloči, da je britje brade preveč nepraktično in da tega ne bo več počel je tematika s katero se ukvarja kratki igrani film Beard up.

Aktualni spored in dostop do filmov je ves čas na voljo tudi na tej povezavi.