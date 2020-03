Tudi storitve Nuka na spletu

NUK za svoje uporabnike omogoča številne svoje storitve na daljavo

Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani

V času, ko svet ogroža pandemija koronavirusa, se številne javne ustanove, podjetja in posamezniki trudijo, da bi zagotovili delovanje čim več storitev, kot tudi dostop do raznovrstnih gradiv in informacij ter s tem omogočili nemoten potek vzgojno-izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega procesa. To še posebej velja za knjižnice in druge javne ustanove s področja znanosti in kulture.

Ker vrata Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) ostajajo zaprta za uporabnike, na daljavo omogočajo naslednje storitve, ki bodo olajšale delo v samoizolaciji, vzgojno-izobraževalne procese ali le popestrile čas, ko ostajamo v karenteni.

Digitalna knjižnica Slovenije ponuja prost in brezplačen dostop do več kot 850.000 enot raznovrstnih digitalnih gradiv s področja znanosti, umetnosti in kulture: knjig, revij, rokopisov, slikovnega gradiva, zemljevidov in drugih digitaliziranih gradiv.

Na portalu Biblos je na voljo zbirka skoraj 4.000 e-knjig in e-revij v slovenskem jeziku. Člani NUK si lahko brezplačno izposodijo več kot 677 e-knjig.

Mrežnik je portal informacijskih virov, kjer lahko člani NUK in drugih knjižnic UL dostopajo do bogatih zbirk e-člankov in revij, izposodijo pa si lahko tudi e-knjige (na voljo je približno 200.000 naslovov). V njej najdete tudi Pressreader (dnevno časopisje z vsega sveta), Encyclopedia Britannica (za učenje na domu) in SAGE knowledge (enciklopedije s področja zdravja, javnega zdravstva, psihologije ipd.) ter drugo.

Poleg številnega znanstvenega, strokovnega, učnega, umetniškega in razvedrilnega gradiva, ki je na voljo v digitalni obliki, v NUK nemoteno deluje tudi informacijska služba, od ponedeljka do petka med 8.00 in 18.00 na telefonski številki 01/2001 205 ali po e-pošti (ali spletnega obrazca Vprašajte NUK).

Nekatere storitve so na voljo le članom knjižnice, zato vabijo tudi k spletnemu vpisu ali podaljšanju članstva (informacije na e-naslovu Oddelka za informacije in izposojo).