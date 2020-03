Deset novih filmov na spletu

Od 23. marca na ogled 4 igrani celovečerni filmi in 6 kratkih animiranih filmov, ki bodo dostopni sedem dni

Petelinji zajtrk

V času razglašene epidemije in v duhu gibanja #ostanidoma, slovenske filmske ustvarjalke in ustvarjalci v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom in z Bazo slovenskih filmov ter Filmoteko, zavodom za širjenje filmske kulture, podarjajo 10 novih filmov na spletu, od tega 4 igrane celovečerne in 6 kratkih animiranih, ki bodo dostopni od 23. marca.

V mladinskem programu si boste lahko ogledali nadaljevanje taborniških avantur Gremo mi po svoje 2 (2013) režiserja Miha Hočevarja. Tudi drugi del mladinske uspešnice se dogaja na taborjenju v Posočju. Če jih je v prvem delu presenetila skupina deklet, ki se je naselila v sosednji tabor, jih tokrat iz ustaljenega taborniškega življenja predrami rod štajerskih tabornikov, ki jih vodi Šefe.

283jWxjfTSU

Na ogled je tudi romantična drama Instalacija ljubezni (2007) režiserke Maje Weiss. Mojca (45) je poročena z Vaskom, bogatim trgovcem mesa. Je velika zbiralka klasičnih umetniških slik in zagrenjena, ker njena otroka Nika in Vaci počasi zapuščata varno družinsko gnezdo. Zdolgočasena ter željna ljubezni in strasti, nevede postane objekt video instalacije, ki jo s pomočjo njene hčere Nike pripravlja umetnik Miloš, nekoč njen ljubimec iz študentskih let.

qofReBIL2XQ

Sledi legendarna romantična komedija Petelinji zajtrk (2007) režiserja Marka Naberšnika po literarni predlogi romana Petelinji zajtrk Ferija Lainščka. Film je bil večkrat nagrajen, med drugim je leta 2007 tudi zmagal na Festivalu slovenskega filma, Vlado Novak pa je prejel vesno za glavno moško vlogo za portret Gajaša, starejšega lastnika avtomehanične delavnice, čigar skrita strast je pop pevka Severina. V letu 2008 je film prejel kar tri velike zlate role, saj je presegel 175.000 gledalcev. Bil je najbolj gledan slovenski film po osamosvojitvi, vse do leta 2011, ko je film Gremo mi po svoje presegel 200.000 gledalcev.

CF4TOahucE4

V spomin na preminulega igralca Petra Musevskega na ogled ponujajo film Rezervni deli (2003) v režiji Damjana Kozoleta. Musevski je na tedanjem 6. Festivalu slovenskega filma v Celju prejel vesno za najboljšega igralca za vlogo Ludvika Zajca, prejel je tudi nagrado revije Stop za igralca leta za taisto vlogo. Film je na tem festivalu prejel tudi vesno za najboljši celovečerni film, fotografijo in glasbo. Tudi sicer je bil film večkrat nagrajen, med drugim je bil uvrščen tudi v tekmovalni program Berlinala.

j8xLXJ5-zhA

Musevskega je mogoče videti tudi v kratkem igranem filmu Child in time (2004) v režiji Maje Weiss, ki se je leta 2005 uvrstil v tekmovalni program kratkih filmov na Berlinalu. Od kratkih filmov si v svojem domačem kinu lahko ogledate še kratke animirane filme Pot (1986), Oblast (1988) in Petindvajset let potem (2014). Sledita še študijska projekta AHA.OK (2015) režiserke Ester Ivakič in Abuzz (2014) v režiji Nike Lemut.

Aktualni spored in dostop do filmov je na voljo na tej povezavi