SNG Drama na družbenih omrežjih

Zaradi epidemije koronavirusa, nova programska platforma SNG Drama Ljubljana na družbenih omrežjih predstavlja literarna branja priznanih slovenskih dramskih igralcev s skupnim naslovom "Drama bere z domačega kavča", na svojem YouTube kanalu pa je začela s predvajanjem posnetkov uprizoritev iz bogate gledališke zakladnice.

Platforma "Drama od doma" je luč sveta ugledala na dan 116. obletnice smrti Srečka Kosovela, ko so posneli in na družbenih omrežjih Facebook in Instagram objavili prvo igralsko literarno branje iz cikla "Drama bere z domačega kavča - čeprav od doma, ostajamo povezani". V naslednjih dneh se bodo priključili še drugi umetniški prispevki. Povezali se bodo tudi z domovi za starejše, društvi upokojencev in drugimi organizacijami, s pomočjo katerih bodo branja prišla tudi do najranljivejših skupin.

V okviru platforme "Drama od doma" potekajo tudi predvajanja arhivskih posnetkov izbranih vrhunskih uprizoritev ljubljanske Drame. Tako se bo v naslednjih šestih tednih na YouTube kanalu SNG Drama Ljubljana ekskluzivno zvrstilo najmanj 13 različnih gledaliških predstav. Premiere bodo predvajali vsak petek in nedeljo ob 20.00, ponovitveno predvajanje pa bo sledilo naslednji dan ob isti uri..

Po posnetku nagrajene uprizoritve Misterij buffo Vladimirja Vladimirovića Majakovskega v režiji Aleksandra Popovskega, bo 27. marca ob 20.00 ob svetovnem dnevu gledališča predvajana burleska Ko sem bil mrtev v režiji Diega de Bree, ki je nastala po nemem filmu Ernsta Lubitscha, doživela več kot 200 ponovitev doma in po svetu ter osvojila vrsto nagrad. V nedeljo, 29. marca, ob 20.00 pa si boste lahko ogledali Visoško kroniko po romanu Ivana Tavčarja v režiji Jerneja Lorencija.

Spored YouTube projekcij:

- 27. in 28. marca ob 20.00: Ernst Lubitsch: Ko sem bil mrtev (režija: Diego de Brea)

- 29. in 30. marca ob 20.00: Visoška kronika po romanu Ivana Tavčarja (režija: Jernej Lorenci)

- 3. in 4. aprila ob 20.00: Ivan Cankar: Romantične duše (režija: Sebastijan Horvat)

- 5. in 6. aprila ob 20.00: Marie Curie – Hystérie (avtorski mokomuzikal Iniciative za razvoj mokumentarističnega gledališča)

- 10. aprila ob 20.00 in 11. aprila ob 18.00: Eva Kraševec, Maja Sever: Peter Klepec ali Kako postaneš pravi junak (režija: Maja Sever)

- 12. in 13. aprila ob 20.00: Bibilja, prvi poskus (režija: Jernej Lorenci)

- 17. in 18. aprila ob 20.00: Albert Camus: Kaligula (režija: Vito Taufer)

- 19. in 20. aprila ob 20.00: August Strindberg: V Damask (režija: Aleksandar Popovski)

- 24. aprila ob 20.00 in 25. aprila ob 18.00: Luka Martin Škof, Blaž Rejec: Gledališka bum-bonjera (režija: Luka Martin Škof)

- 26. in 27. aprila ob 20.00: Rihard III.+II. Dramski diptih z epilogom o smrti (režija: Tomaž Pandur; po Rihardu III. in Rihardu II. Williama Shakespeara v priredbi Livije Pandur in Lade Kaštelan)

- 1. in 2. maja ob 20.00: Kralj Ubu, zbrana dela kolektiva Ubu po motivih Kralja Ubuja Alfreda Jarryja (režija: Jernej Lorenci)

- 3. in 4. maja ob 20.00: Sofokles: Antigona (režija: Eduard Miler)