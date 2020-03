#ŽURAMDOMA

© Žiga Kalan

Prejšnji petek je Kurzschluss z iniciativo #ŽURAMDOMA odprl sezono virtualnih žurov, s katerimi v času (samo)izolacije ljubiteljem elektronike omogočajo varen način druženja na daljavo. Na otvoritveni žur z Umekom se je priklopilo skoraj pet tisoč techno navdušencev, 27. marca ob 20. uri pa na Facebook strani Kurzschluss krmilo za mešalno mizo prevzema vzhajajoča zvezda house scene Ian Sound, ki je na lanskem žuru nastopil pred Erickom Morillom.

S svojim talentom je bil Ian Sound leta 2012 izbran za rezidenta v mariborskem Štuku in večkrat nastopil ob svojih idolih Mikeu Valetu, Umeku in tudi mednarodni zvezdi Martinu Garrixu. Njegova navdušujoča prezenca za mešalko ga je iz slovenskih odrov – med drugim tudi v Kurzschlussu - hitro ponesla na največje festivalske dogodke po Evropi, na katerih je svoje sete ‘odigral’ pred velikimi imeni svetovne elektronske scene Jorisom Voornom, Klingandeom, Plastick Funkom, Paolom Barbatom, Don Diablom, Sigalom in drugimi. Po šestih letih miksanja se je podal tudi v producentske vode in pod okriljem italijanske založbe Lapsus Music izdal svoj prvenec ‘Wiggity Wack’. Leto 2019 je bilo zanj izredno uspešno, sodelovanji z založbama Shanghaied in Nervous Records pa mu obetata prepoznavnost v svetovnem merilu.

dQf9hCHy6NM

Fv5S3lv8jJI&