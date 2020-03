Koronafašizem

(Ko si izoliran, hiberniran in sam)

»In še enkrat bi rekel, tisti župani, ki so ukrepali na svojo roko, pravočasno, so tisti, ki so največ prispevali k ozaveščanju celotnega prebivalstva … vsi zdaj gledamo Šmarje pri Jelšah, kot da bi to bil največji vir, pa temu ni tako … največ obolelih imamo tukaj v Ljubljani in zaradi tega verjamem, da se bo tudi Ljubljana odzvala tako, kot od nje pričakujemo.«

— Jelko Kacin je razkril vzporedne načrte Janševe vlade (TVS, 19. 3. 2020)