Serije, ki jih morate videti, dokler imate še čas

Izbor devetih

The Plot Against America: John Torturro

Tiger King

Eric Goode & Rebecca Chaiklin

Netflix

Epidemiologi, virologi in mikrobiologi pravijo, da vse več pandemičnih virusov preskakuje z živali na človeka, toda ko boste gledali tole sijajno, povsem novo dokumentarno serijo (sedem epizod), se boste vprašali: lahko z živali na človeka preskoči tudi norost – ali pa je norost le nekaj, kar je že v človeku, tako da mora priti le še žival, ki jo bo aktivirala? V tem primeru je to nekaj sto tigrov in drugih “velikih mačk”, ki jih v svojem privatnem oklahomskem živalskem vrtu razkazuje Joe Exotic, alias “Tiger King”, odpiljeni, bizarni, kičasti, ekshibicionistični pistolero, pevec in predsedniški kandidat. Joe izgleda tako, kot bi padel iz najhujšega stereotipa, a ni edini – liki, ki obdajajo njegovo pompozno, separatistično, mizoginično “vesolje”, bi lahko napolnili stotine šovov Jerryja Springerja. A ko Joe naleti na reality check, na Carole Baskin, aktivistko, fanatično varuhinjo mačk, velikih in malih, ki začne ogrožati njegovo “podjetje” (lansira kampanjo za zaprtje njegovega zooja), najame poklicnega morilca ...