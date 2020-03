Akcija Vsi (filmi) doma ima že več kot 20.000 ogledov

Slovenske filmske ustvarjalke in ustvarjalci v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom in z Bazo slovenskih filmov ter Filmoteko, zavodom za širjenje filmske kulture, do nadaljnjega podarjajo na ogled izbor slovenskih filmov, ki bodo dostopni 7 dni

Šiška deluxe

Minuli vikend so v spomin filmskemu in gledališkemu igralcu Petru Musevskemu predvajali zadnji celovečerni igrani film Vsi proti vsem scenarista in režiserja Andreja Košaka. Musevski je v filmu upodobil inšpektorja Berginca, projekcija je privabila 3.698 ogledov, od tega samo v soboto zvečer preko 2.000. Dosedanji skupni obisk filmov v sklopu akcije Vsi (filmi) doma je 20.093.

Od 26. marca so na ogled štirje novi celovečerni filmi: grenko-slafka komedija o treh "luzerjih" na pragu srednjih let Šiška deluxe (2015) scenarista in režiserja Jana Cvitkoviča, Za vedno (2008) scenarista in režiserja Damjana Kozoleta, generacijski film ceste Izlet (2011) scenarista in režiserja Nejca Gazvode in celovečerni dokumentarni TV film Vitanje v vesolju: Sunita (2015) scenaristke in režiserke Jasne Hribernik.

Vi4QSYMnJus

XGivtur5EgA

Sledijo kratki igrani film Raj (2019) v režiji Mitja Lična in Sonje Prosenc, dva kratka dokumentarna filma Steklarski blues (2001) in Šampanjski twist (2014) režiserja Petra Braatza, v otroškem programu pa Koyaa avtorja Kolje Sakside ter dva kratka animirana filma Babadizaba (2014) režiserke Ines Ozimek in komedija Eggsercize (2015) režiserja Žiga Stupice.

1MMPJ7kpK9s

Aktualni spored in dostop do filmov pa je ves čas na voljo tudi na tej povezavi