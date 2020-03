Igralec na spletu bere slovenske pravljice

Pravljice za lahko noč v času karantene

Igralec Mario Dragojević se je v času samoizolacije odločil za branje slovenskih pravljic prek spleta

© YouTube

Igralec Mario Dragojević, ki ga lahko že nekaj let spremljamo na gledaliških odrih in v nekaterih televizijskih serijah, se je odločil, da bo v karanteni bral pravljice za otroke in jih predvajal na spletu. Posnetke je naložil na Facebook in na portal YouTube (videopovezave objavljamo spodaj). Dragojević po končanem dodiplomskem študiju Dramske igre, zdaj končuje magistrski študij Umetniške besede na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT).

In zakaj se je odločil za ta korak? Igralec pravi, da gre predvsem za razvedrilo, za katerega upa, da je obojestransko. "Gledališka sezona je bila, razumljivo, zaradi varnostnih ukrepov, grobo prekinjena. Odpadli so dogovorjeni projekti, predstave, vaje, prekinjeni so bili kreativni procesi, snemanja ... in kar je bilo najprej videti kot počitnice, se je sprevrglo v nekakšno luknjo, razparano kreativno blago, ki ga dodatno načenja še slutnja negotovosti," je pojasnil Mario Dragojević in dodal, da gledališča v marcu in aprilu ponavadi delajo s polno paro, saj se počasi zaključujejo abonmajski programi. Sprašuje se, kako bo vse skupaj potekalo, ko bo izolacije konec.

"Zdaj na začetku izbiram tiste, ki so mi preprosto ljube. Zaradi formata je dobro, da niso predolge in da so nekoliko zabavnejše. A sčasoma bo takšnih zmanjkalo, pa bomo posegli tudi po daljših in mračnejših."



Mario Dragojević

"Čudno je posedati doma, ko veš, da te nekje tam čaka nedokončano. Sam pa zelo rad delam, zato se trenutno vsaj malo zaposlim z branjem pravljic. Če komu s tem kaj olajšam, toliko bolje. Ob prvi objavi sem zapisal "malo za dolgčas preganjat ali pa za sladko zaspat," zdaj dodajam komentar prijateljice Gaje Pöschel, sicer šepetalke v ljubljanski Drami, ki pravi, da "pravljica na dan odžene tečnobo stran".

Dragojević pravi, da je pri branju pravljic sicer omejen na knjigo, ki jo ima doma, Slovenske ljudske pripovedi. "Zdaj na začetku izbiram tiste, ki so mi preprosto ljube. Zaradi formata je dobro, da niso predolge in da so nekoliko zabavnejše. A sčasoma bo takšnih zmanjkalo, pa bomo posegli tudi po daljših in mračnejših. Takrat pa se nam bodo, upam, tudi vremena že zjasnila," pripomni.

Po komentarjih in odzivih sodeč so igralcu (poleg otrok, seveda) te dni hvaležni predvsem starši, saj jim s svojim branjem morda podari kakšno minuto več oddiha.

m9FF62KpXTk

Xl7MOPEyE0Q

pCViEsb4rYc

KUHeX2Hw8Yc

Ualh5v4Wx-Y