Finančna pomoč glasbenikom, samozaposlenim v kulturi

SIGIC pripravlja akcijo za finančno pomoč glasbenikom, samozaposlenim v kulturi, ki so zaradi epidemije koronavirusa utrpeli veliko škodo zaradi odpovedanih koncertov

SIGIC - Slovenski glasbenoinformacijski center pripravlja akcijo za finančno pomoč glasbenikom, samozaposlenim v kulturi, ki se bo začela 6. aprila, ko bo od 12. ure naprej možno zaprositi za pomoč preko spletnega obrazca. Sočasno vabijo tudi širšo zainiteresirano javnost, da z donacijami Prazniku glasbe pripomore k podpori še večjega števila glasbenikov.

SIGIC je osrednji producent Praznika glasbe, ki se vsako leto odvija 21. junija v več slovenskih mestih. Gre za dogodek, ki poteka pod okriljem iniciative Fête de la musique v več kot 700 mestih po vsem svetu. V skladu z usmeritvami iniciative, ki spodbuja najširšo dostopnost glasbe, glasbeniki za muziciranje praviloma ne prejmejo honorarja, vsi dogodki pa so brezplačno dostopni najširši javnosti.

S hitro finančno pomočjo v višini 200 EUR želi SIGIC glasbenikom omogočiti pokrivanje najnujnejših življenjskih stroškov.

V letu 2020 želi SIGIC spremeniti koncept festivala na način, da omogoči finančno pomoč glasbenikom, samozaposlenim v kulturi, ki so zaradi epidemije koronavirusa utrpeli veliko škodo zaradi odpovedanih koncertov. Samo v tednu od 23. do 29. marca je bilo v Sloveniji odpovedanih več kot 100 glasbenih dogodkov.

Glasbeniki, samozaposleni v kulturi so vpisani v razvid Ministrstva za kulturo in predstavljajo ogrodje profesionalne, kakovostne in raznolike glasbene ponudbe v Sloveniji. S hitro finančno pomočjo v višini 200 EUR želi SIGIC glasbenikom omogočiti pokrivanje najnujnejših življenjskih stroškov. Do podpore bi bili seveda upravičeni tudi številni drugi akterji s področja glasbe, vendar SIGIC meni, da je ta hip ključno podpreti najranljivejšo skupino glasbenih delavcev, ki jo predstavljajo ustvarjalci in izvajalci.

Glasbeniki, samozaposleni v kulturi so vabljeni, da od ponedeljka 6. aprila izpolnijo spletni obrazec. Finančne pomoči bodo razdeljene urgentno, zato velja sistem “kdor prvi pride, prvi melje”. Pomoč bo razdeljena po vrstnem redu prijav ob upoštevanju izpolnjevanja pogojev za prejem pomoči.

Prosilec za finančno pomoč mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- vpisati zaporedno številko vpisa v razvid samozaposlenih v kulturi na Ministrstvu za kulturo

- posredovati povezave (linke) do odpovedanih koncertov in glasbenih predstav, zaradi katerih trpi škodo in pojasniti povezanost s temi dogodki

- se strinjati z razgrnitvijo podatkov o rezultatih prijav in razdeljenih pomočeh v primeru izkazanih sumov javnosti glede transparentnosti projekta

- nastopiti na Prazniku glasbe, 21. junija 2020

SIGIC bo projektu pomoči namenil 4.000 EUR lastnih sredstev, apelira pa tudi na širšo zainiteresirano javnost, da z donacijami Prazniku glasbe pripomore k podpori še večjega števila glasbenikov.

Možnost donacije bo odprta do preklica oziroma zaključka projekta. Podatki za donacije.

SIGIC - Slovenski glasbenoinformacijski center

Trg francoske revolucije 6

1000 Ljubljana

Transakcijski račun: SI56 0201 0025 4296 815 (NLB)

Namen: donacija za glasbenike, samozaposlene v kulturi

Več informacij: info@sigic.s

Telefon:: 040 974 014