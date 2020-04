Zaljubi se na slepo

Priljubljena Netflixova resničnostna serija Love Is Blind nas kljub dosledni izbiri privlačnih udeležencev skuša prepričati, da zunanji videz za pravo ljubezen ni pomemben

Skoraj največ resnih pogovorov para, ki se med vsemi sodelujočimi ujame najbolje, se vrti okoli tega, da je ona temnopolta, on pa ne.

Formula je preprosta: izberi petnajst žensk in petnajst moških, postavi vsakega v izolirano sobo, v kateri ga od drugih ločuje kompaktna modra stena, priskrbi mu malo alkohola in ga pusti, da se pogovarja – da človeku na drugi strani stene, ki ga tako ali tako ne vidi, brez filtra zaupa svoje (domnevno) najgloblje misli, želje in strahove. Sčasoma se bodo nekateri udeleženci zaljubili v eno izmed oseb, s katero se pogovarjajo, izkoristili bodo možnost, da jo zaprosijo za roko, čeprav je še vedno ne vidijo, in po ganljivem srečanju v živo se bodo začele priprave na poroko.