Koronaprojekt vabi k sodelovanju

Mestni muzej Ljubljana prosi za vtise, fotografije, posnetke in predmete iz vašega novega vsakdanjika v času korona pandemije in #ostanidoma evforije

"Kako bodo bodoče generacije vedele, kaj je pandemija korone pomenila za Ljubljano? Bodite del zgodovinskega projekta in nam pošljite fotografije, vtise ali predmete, ki predstavljajo vaš novi vsakdan v času izolacije," so zapisali na spletni strani muzeja.

Prazne ulice, dnevna soba, spremenjena v učilnico in pisarno, zaprta igrišča, dolge vrste ljudi pred trgovinami, razkužila...Izbruh virusa in ukrepi, sprejeti proti njemu, so globoko posegli v naše vsakdanje življenje in spremenili podobo našega mesta. Kakšen bo videti ta čas, ko se bomo nanj ozrli čez nekaj desetletij ali stoletji?, so zapisali na svoji spletni strani in dodali: "Bodite pričevalci zgodovine Ljubljane v času #ostanidoma!"

Digitalno gradivo lahko pošljete po e-pošti na naslov korona@mgml.si in zraven dodajte svoj komentar o tem, kako so se vas dotaknile trenutne razmere.

Ko bo muzej ponovno odprt, pa ljudi vabijo, da jim pošljejo tudi dnevnike, zapise in predmete, ki pričajo o spremembah v njihovem vsakdanjem življenju v času pandemije.