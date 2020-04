Koncert doma

Daniel Vezoja

V času epidemije koronavirusa na Valu 202 pripravljajo nastope v živo za neomejeno število poslušalcev in gledalcev prek video prenosa. Danes, 3. aprila ob 16.45 bo nastopil brežiški kantavtor Daniel Vezoja.

Daniel Vezoja zadnja leta živi v Dublinu. Decembra 2016 je izdal svoj solo prvenec z naslovom Where the Light Resides, ki je bil pri kritikih odlično sprejet. V Mladini smo zapisali, da je album "eden izmed najbolj zaokroženih in zrelih prvencev kakšnega slovenskega avtorja v zadnjem času. Plošča, ki še kako presega slovenske meje."

k3CPJwPE05o