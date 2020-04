Odklenjena dva TV programa s filmskimi premierami

V aprilu bodo pri izbranih ponudnikih omogočili ogled svojih najprestižnejših programov CineStar TV Premiere 1 in CineStar TV Premiere 2

Anna (r. Luc Besson)

Skupina CineStar TV Channels je sestavljena iz sedmih televizijskih programov, ki ponujajo gledalcem bogato izbiro filmov in nadaljevank. V aprilu bo gledalcem pri izbranih ponudnikih – A1, Total TV, T-2, omogočila ogled svojih najprestižnejših programov CineStar TV Premiere 1 in CineStar TV Premiere 2, ki ponujata najnovejše ekskluzivne premiere filmskih uspešnic.

Med filmskimi vsebinami, ki se že prikazujejo, je filmska uspešnica John Wick 3: Parabellum, ki jo je režiral Chad Stahelski. Poklicni morilec John Wick (Keanu Reeves) je, zaradi umora člana mednarodnega združenja atentatorjev, na begu. Nagrada za njigovo življenje je 14 milijonov dolarjev in tako postane tarča umora vseh moških in žensk na svetu.

Zapelji me, če me moreš v režiji Jonathana Levina, je netipična komedija, v kateri igra Charlize Theron političarko, ki bo kandidirala za ameriško predsednico, Seth Rogen pa je v vlogi njenega neprilagojenega sodelavca. Premiera filma bo 18. aprila ob 20.00 na CineStar TV Premiere 1.

Producenti zdaj že kultnega Dežela La La so posneli Rojstvo zvezde v režiji Maxa Minghelle. Gre za zgodbo o najstnici, ki se je odločila slediti sanjam in postati pop ikona. Premiera filma bo 19. aprila ob 20.00 na CineStar TV Premiere 1.

Luc Besson, avtor Nikite, Leona in Petega elementa, bo 25. aprila ob 20.00 predstavil fantastično girl power akcijsko uspešnico Anna s supermodelom Sasho Luss v glavni vlogi. V igralski zasedbi so tudi Helen Mirren, Luke Evans in Cillian Murphy.

Po resničnih dogodkih posneta Rdeča Joan v režiji Trevorja Nunna, je zgodba o vohunki, katere dejanja pridejo na plan šele v času, ko je že dolgo upokojena. TV premiera napete vohunske igre bo 26. aprila ob 20.00.

CineStar TV Channels je s svojimi sedmimi žanrsko različnimi programi CineStar TV 1, CineStar TV 2 HD, CineStar TV Action&Thriller, CineStar TV Fantasy HD, CineStar TV Comedy&Family HD, CineStar TV Premiere 1 HD in CineStar TV Premiere 2 HD na voljo skoraj pri vseh ponudnikih v sednih državah regije in zajema več kot štiri milijone gospodinjstev.