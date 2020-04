VIDEO: Karantenski koncert zasedbe Dubioza kolektiv

Ker člani zasedbe živijo v treh različnih državah, so se v času epidemije koronavirusa odločili, da vsak ponedeljek ob 20.30 pripravijo koncert iz karantene, ki bo dostopen na YouTubu, Facebooku in ostalih socialnih omrežjih

Dubioza Kolektiv

Dubioza kolektiv, bosanska ska-punk-reggae-rock atrakcija, ki je nastala leta 2003, je nastopila na vseh največjih festivalih v Evropi in nanizala tudi nemalo odmevnih turnej po svetu. Njihova energija, pronicljiva besedila ter izjemni odrski nastopi, navdušujejo občinstvo po vsem svetu. Zdaj, v času epidemije koronavirusa in karanten, so svoje nastopanje (začasno) preselili na splet.

Prve tri spletne koncerte si lahko ogledate na videoposnetkih spodaj.

3NlQcm7EeiQ

T0gvj1ddA8c

27ltkQCjuHc&