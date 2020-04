Nov paket filmov na spletu

V prazničnih dneh si med drugim lahko ogledate celovečerni prvenec Janeza Burgerja V leru, ki je na Festivalu slovenskega filma prejel 6 nagrad

V leru

Od 9. do 15. aprila so v Bazi slovenskega filma dostopni: dva celovečerna prvenca - V leru režiserja Janeza Burgerja in Paris.love režiserja Borisa Petkoviča, kratki igrani in animirani filmi za otroke.

Celovečerni igrani film V leru (1999) režiserja Janeza Burgerja, govori o Diziju, ki se je zataknil na prehodu v zrelo življenjsko obdobje. To se kaže v pomanjkanju življenjske motivacije, konfuznosti, odtujenosti dekadentnosti in cinizmu s katerim brani svoj življenjski status quo. Film je prejel 6 nagrad, med drugim tudi nagrado za najboljši film, scenarij, ter tudi nagrado občinstva na Festivalu slovenskega filma.

r6BRDJcsUWs

Sledi romantični celovečerni igrani film Paris.love (2007), ki je v osnovi preprosta ljubezenska zgodba. Ameriški igralec Vince v pričakovanju velike filmske vloge turistom razkazuje pariška prizorišča snemanj svetovno znanih filmov (Amelie, Do zadnjega diha itd.) in s hlinjenjem epileptičnega napada na ulici preverja svojo igralsko prepričljivost in pozornost lepih mladih deklet. V izbor so dodali še njegov kratki igrani film Volilni molk (2009), ki pripoveduje o Marjanu pretkanemu oportunističnemu politiku srednjih let, ki je prepričan, da ga njegov šarm ne bo nikoli zapustil. Njegov svet se zamaje, ko se njegova žena Vera odloči, da ga bo zapustila, ker ne more več prenašati njegovih laži.

Med kratkimi igranimi filmi je tudi Kresnik: Ognjeno izročilo (2014) režiserja Davida Sipoša. Zgodba, ki se dogaja na slovenskem podeželju v 70. letih prejšnjega stoletja, govori o treh fantih, ki se med počitnicami pri dedku na kresno noč odpravijo raziskovat bližnji gozd. Tam najmlajšega med njimi čaka skrivnostna izkušnja pravljičnega sveta vil, vilincev, ognja, pa tudi preizkušnja, v kateri mora dokazati pogum in narediti prvi korak na poti k zrelosti.

KItbsgUr9qI

Sledi komedija Fountain (2017) scenarista in režiserja Gorana Vojnovića. Tudi v tem filmu se spogledujemo s Parizom, a na čisto poseben način. Študijski projekt K.A.O.S. (2016) je kratki igrani film, ki ga je režiral Nikolaj Vodošek. Kratki animirani film Čas za večerjo (2016) scenarista in režiserja Filipa Biharja je nastal v produkciji Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici, Vino ni rešitev (2012) pa pod produkcijsko taktirko Zavoda ZVVIKS. Na ogled so tudi dodatni kratki animirani filmi TV serije Princ Ki-ki-do (2014 - ).

Aktualni spored in dostop do filmov je na voljo na tej povezavi