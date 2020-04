Četrta obletnica smrti Tomaža Pandurja

V SNG Drama Ljubljana se mu bodo poklonili s premiernim predvajanjem arhivskega posnetka dramskega diptiha Rihard III.+II

Rihard III. + II.

© Aljoša Rebolj

V nedeljo, 12. aprila, pred štirimi leti nas je mnogo prezgodaj zapustil gledališki režiser Tomaž Pandur. V SNG Drama Ljubljana se mu bodo poklonili 12. in 13. aprila ob 20.00 s premiernim predvajanjem arhivskega posnetka dramskega diptiha Rihard III.+II., na YouTube kanalu SNG Drama Ljubljana.

V uprizoritvi, ki je nastala po dramah Williama Shakespeara v priredbi Livije Pandur in Lade Kaštelan, so nastopili Branko Šturbej, Saša Tabaković, Jernej Šugman, Radko Polič, Polona Juh, Silva Čušin, Alojz Svete, Klemen Slakonja, Uroš Fürst, Klemen Janežič in Robert Korošec. Premiera je bila 5. aprila 2014.

V sodelovanju z Ibero-ameriškim gledališkim festivalom v Bogoti (FITB) se bodo Tomažu Pandurju poklonili tudi s predvajanjem Fausta, velike koprodukcije ljubljanske Drame in Festivala Ljubljana. Zadnja še živeča Pandurjeva predstava, ki je doslej gostovala že na treh kontinentih, bo v okviru letošnje spletne festivalske platforme FITB na ogled med 8. in 12. aprilom.

Svetovno odmevno gostovanje Fausta v kolumbijski prestolnici, marca 2016, je pritegnilo več kot 7.000 gledalcev in predstavi odprlo poti za pomembna gostovanja v Aziji, Južni Ameriki in Evropi.