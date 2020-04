Tehno na daljavo

Na tokratnem petkovem večeru #ŽURAMDOMA bo ritme sukal DJ Psiho

DJ Psiho

© Žiga Kalan

Iniciativa #ŽURAMDOMA po dobrem mesecu dni vsak petek virtualno povezuje vse ljubitelje elektronskih ritmov. V petek, 17. aprila ob 20.00 bo na Facebook strani Kurzschlussa svoje tehno vibracije širil DJ Psiho, ki je svojo kariero začel v zlati dobi rave kulture v devetdesetih.

Lani je na glavnem odru Kurzschlussa s svojim setom dopolnil lineup Valentina Kanzyanija, tokrat pa se bo DJ Psiho predstavil s svojo edinstveno izpiljeno tehniko obvladovanja treh gramofonov in skrbnim izborom plesnih ritmov.

V dveh desetletjih se je doma kot tudi na številnih plesiščih širom države, uvrstil v vrh slovenske tehno scene in postal eden izmed najbolj iskanih domačih didžejev, ki je svoje rezidence zabeležil po celotni regiji v klubih, kot so Ambasada Gavioli, Propaganda, Sub Sub, Colosseum (Hrvaška), oder pa delil s številnimi svetovno znanimi didžeji, kot so Jeff Mills, Dave Clark, Richie Hawtin, Carl Cox, Adam Beyer, Marco Carola, Chris Liebing, Takkyu Ishino, Space DJs, Steve Stoll idr.

xKPYcvRixJA