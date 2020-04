Cankar za maturante

V arhivu SNG Nova Gorica so od 15. aprila dostopne predstave Ivana Cankarja, ki so zajete v priprave na letošnjo maturo iz slovenščine

Ivan Cankar: Za narodov blagor

© Peter Uhan

SNG Nova Gorica se je odločilo, da maturantom v času epidemije pomaga pri učnih pripravah na eno najpomembnejših prelomnic v življenju. Dijakom, ki se v tem obdobju soočajo s posebnimi učnimi izzivi, bi radi olajšali učenje na daljavo in zahtevne priprave na maturo, Zato so v njihovem arhivu 15. aprila odprli dostop do vseh tistih predstav Ivana Cankarja, ki jih je uprizorilo SNG Nova Gorica in ki so zajete v letošnje priprave na splošno maturo iz slovenščine.

Na spletni strani gledališča si lahko ogledate posnetke naslednjih predstav:

- Za narodov blagor

- Kralj na Betajnovi

- Pohujšanje v dolini Šentflorjanski

- Hlapci

- Lepa Vida

Dostop do posnetkov predstav bo na spletni strani gledališča mogoč do preklica odloka o prekinitvi javnega življenja v Sloveniji zaradi zajezitve novega koronavirusa. Do posnetkov predstav lahko pridete tudi na njihovi Facebook strani.