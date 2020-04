Utrinki korona vsakdana

Zbirka utrinkov vsakdana meščank in meščanov, ki jih je zaznamoval koronavirus

© Reinhard Beilner

V Muzeju Dunaj so se lotili projekta Korona na Dunaju: zbiranje za mestno zgodovino. Podobe vsakdana, ki ga je zaznamoval in ga še zaznamuje koronavirus. Muzej prosi meščanke in meščane, da sodelujejo pri zbirnem projektu, saj epidemija koronavirusa in z njim povezani ukrepi predstavljajo posebno obdobje v zgodovini mesta, ki jih želijo dokumentirati za prihodnje generacije.

Muzej po e-pošti zbira fotografije predmetov, ki spremljajo ljudi v njihovem vsakdanu v trenutni situaciji. Vsaka fotografija mora biti opremljena s kratkim opisom o tem, kaj pošiljateljem ti predmet predstavljajo oziroma kakšno zgodbo pripovedujejo. Izbrane fotografije bodo vključene v zbirko mesta Dunaj.

Muzej po e-pošti zbira fotografije predmetov, ki spremljajo ljudi v njihovem vsakdanu v trenutni situaciji.

Tudi v Arhitekturnem centru Dunaj beležijo spremembe, ki je nastala v bivanjski situaciji meščank in meščanov, medtem ko je njihov dom postal tudi šola, pisarna, fitnes center ali virtualno plesišče. Zbirajo fotografije, miselne vzorce in tlorise domov.

Avstrijska nacionalna knjižnica želi ohraniti pričevanja o trenutni situaciji na spletu in zbira avstrijske spletne strani, povezane s koronavirusom in sestavlja arhiv za prihodnost. Do sedaj so zbrali že več kot 1.500 strani, ves čas pa dodajajo nove.